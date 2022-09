Serra da Estrela e concelhos com maior área ardida com prejuízos de 85 milhões de euros

Os fogos deste ano provocaram prejuízos na ordem dos 85 milhões de euros e afetaram 57 mil hectares, entre a serra da Estrela e outros concelhos com grandes áreas ardidas, informou este sábado a ministra da Coesão Territorial.

A lista dos prejuízos inclui danos públicos e privados, como por exemplo a perda de 14 habitações permanentes, num valor estimado de 1,5 milhões de euros. Há também registo de danos em 36 empresas, com um prejuízo estimado de cinco milhões de euros, segundo detalhou.

O Governo aprovou, na quinta-feira, um pacote para minimizar os prejuízos no conjunto destes territórios no valor de 200 milhões de euros. Apesar de a resolução do Conselho de Ministros ainda não ter sido publicada, a SIC sabe que quase 70 milhões vão a fundo perdido para a estabilização dos solos, reabilitação da rede hidráulica, repovoamento florestal e para assegurar valor base na venda de madeira queimada. Na reposição de equipamentos municipais, o Governo pagará 60%.