Ventura desafia oposição interna a ir à assembleia do Chega na Batalha

O presidente do Chega, André Ventura, desafia a oposição interna a participar no Conselho Nacional, que está a decorrer na Batalha até domingo.

No discurso de abertura dos trabalho, o Presidente do Chega critica quem diz ser silenciado, mas depois não marca presença no órgão máximo entre congressos.

A direção nacional do partido apresentou à mesa do Conselho Nacional extraordinário uma proposta, aprovada por unanimidade no início dos trabalhos e que Ventura classificou de "inédita" nos partidos com assento parlamentar, para que todos os militantes (e não apenas os conselheiros nacionais) que se desloquem à Batalha possam votar a moção de confiança, no domingo.

“Desta vez não dissemos que venham os conselheiros, venham os congressistas eleitos por métodos distritais, dissemos venham todos. Os que dizem bem e os que dizem mal. Os que passam a vida a criticar, e os que passam a vida a dizer bem, venham todos à Batalha”.

"Apareçam, digam o que pensam e votem. Todos os que acharem que estamos no bom ou no mau caminho e mesmo os que acharem que há erros que devam ser corrigidos", acrescentou André Ventura.