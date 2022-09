Realizada com sucesso primeira dupla cirurgia robotizada em Portugal

A primeira dupla cirurgia robotizada em Portugal foi realizada com sucesso. Um doente com dois cancros primários, um no pâncreas e outro colorretal, foi operado simultaneamente por dois cirurgiões e um robô do Hospital Curry Cabral.

O robô utilizado foi oferecido ao hospital pela fundação Aga Khan há três anos e já foi utilizado em muitas intervenções, mas nunca numa cirurgia dupla.

“A nível internacional também não há relatos de que em termos robóticos se tenha feito uma cirurgia síncrona como esta”, disse Emanuel Vigia, cirurgião hepatobiliopancreático e de transplante.

O sucesso desta dupla intervenção vai ditar futuras cirurgias combinadas.