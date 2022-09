Em Vila Velha de Ródão, o fim-de-semana é dedicado às emoções da motonáutica. As águas do Tejo acolhem a última etapa do campeonato do mundo.

É a terceira vez que Federação Portuguesa de Motonáutica organiza esta prova em Vila Velha de Ródão. A corrida deste ano vai decidir o título mundial da categoria.

São esperadas milhares de pessoas nas margens do rio.