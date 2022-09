Idoso desaparecido de lar de Vila Real desde domingo

A GNR e os bombeiros estão desde a tarde de domingo a procurar um homem, de 70 anos, que desapareceu do lar de São Tomé do Castelo, em Vila Real, estando hoje as buscas a decorrer naquela localidade e arredores.

Em declarações hoje à Lusa, fonte da GNR disse que o alerta do desaparecimento foi dado pela direção do lar.

A GNR tem terreno dois binómios (homem/cão), mas está previsto um "reforço de meios".

De acordo com a fonte, além das buscas por terra, os militares da GNR e os operacionais dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde, Vila Real, estão a ser auxiliados por um drone.

Esta terá sido a primeira vez que o idoso desapareceu, não havendo informação sobre doenças do foro psiquiátrico, segundo a GNR.

A trabalhar com a GNR estão também 10 homens e quatro viaturas dos Bombeiros da Cruz Verde, que hoje foram chamados para auxiliar nas buscas.