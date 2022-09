Marmelada Branca de Odivelas reconhecida pela União Europeia

A Comissão Europeia aprovou esta a Indicação Geográfica Protegida (IGP) para a 'Marmelada Branca de Odivelas', que tem uma história de 700 anos de confeção pelas freiras bernardas da Ordem de Cister do convento de S. Dinis.

De acordo com uma nota de imprensa do executivo comunitário, a 'Marmelada Branca de Odivelas', cuja produção se restringe àquele concelho do distrito de Lisboa, é obtida pela cozedura do fruto descascado -- pelo menos 350 gramas para um quilo do doce -- com açúcar branco, água e sumo de limão.

Esta marmelada apresenta características específicas, como a cor clara -- resultantes dos métodos tradicionais e do modo conventual de produção.