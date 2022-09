Outono à porta e as temperaturas começam a descer

Todos os distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo, por causa da chuva e da trovoada. Até ao final da semana, e com a chegada do outono, as temperaturas devem descer.

“Se olharmos um pouco mais para a frente, a partir do próximo fim de semana, neste momento também existe uma tendência para que os valores da temperatura possam diminuir mais um pouco, dando o exemplo de Lisboa, para o dia 26, que será segunda-feira, neste momento, existe uma previsão de uma máxima de 22 graus.”, revelou Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Relativamente aos aguaceiros, prevê-se que sejam mais dispersos ao longo da semana, podendo ser acompanhados de trovoada.

Na Madeira e nos Açores, não há avisos por causa da chuva.