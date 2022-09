PS continuaria a ser o mais votado mas pacote para as famílias não convence

O PS desceu ligeiramente nas intenções de voto, passando de 33,1% em agosto para 30,6% em setembro. Apesar de continuar a ser o partido preferido pelos portugueses, os sociais-democratas estão a aproximar-se, contando agora com 24,7% das intenções de voto (contra 22,8% em agosto), de acordo com o barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 15 de setembro, ou seja, já depois da apresentação do pacote de apoio às famílias, para colmatarem o aumento do custo de vida.

Se as eleições legislativas decorressem esta segunda-feira, o terceiro partido mais votado continuava a ser o Chega, mas agora com um ligeiro aumento. As intenções de voto subiram de 8,4% para 9,2% em setembro, de acordo com a sondagem.

Em sentido oposto, o partido de Cotrim de Figueiredo, Iniciativa Liberal, cai de 7,1% para 5,2%, ficando com a mesma percentagem que o Bloco de Esquerda.

Os partidos com menor intenção de voto são a CDU, com 2,9%, ainda assim uma subida de 0,7 face ao mês anterior; o PAN com uma subida de 1,3%, o Livre com 1,8% e o CDS, com 1,1%.

Título de pior ministro vai para… Pedro Nuno Santos