Quanto vão gastar as câmaras municipais em material escolar e transportes?

Mais de 53 milhões de euros é quanto vão gastar 115 autarquias em material escolar e transportes até ao final do ano letivo. Os apoios, que vão além do que a lei exige, abrangem 188 mil alunos até ao 12.º ano.

As câmaras municipais oferecem aos alunos vários apoios para além dos estipulados na lei, uma vez que as ajudas atribuídas pelo Governo são insuficientes, garantem as autarquias.

Numa perspetiva de clarificar de que forma as Câmara auxiliam os alunos dos próprios concelhos, o Jornal de Notícias contactou as 278 autarquias do país e das 115 que responderam, foi possível apurar que 85 afirmam gastar 7,5 milhões de euros, apenas em material escolar. No primeiro lugar dos Concelhos que mais apoiam neste sentido, está Vila Nova de Gaia, que segundo a autarquia, investe um milhão de euros. Logo atrás, seguem-se os municípios de Lisboa e Odivelas.

Para além de apoios no que toca aos materiais escolares, várias câmaras municipais comparticipam ou oferecem transportes públicos aos alunos que vivem a mais de três quilómetros da instituição de ensino que frequentam, tal como exige a lei.

Alguns municípios vão mais além e incluem neste apoio os alunos que vivem também a dois quilómetros da escola. Coimbra, Barcelos e Braga são as autarquias que mais ajudas oferecem neste sentido.

Em termos gerais, os municípios contactados gastam mais de 53 milhões de euros neste tipo de auxílio. Para além destas ajudas aos alunos, as autarquias têm ainda outros gastos, em áreas como explicações gratuitas, prolongamento de horários, prémios de mérito, visitas de estudo, refeições, entre outras.