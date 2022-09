Rui Moreira acusa BE de querer propor "concorrência desleal" ao Bolhão

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou um "escândalo" as propostas que vão ser apresentadas pelo BE na Assembleia Municipal, defendendo que as mesmas propõem uma "concorrência desleal" ao mercado do Bolhão.

"Parece-me um escândalo que, fazendo tábua rasa daquilo que é um grande investimento, que parece juntar à volta deste projeto [mercado do Bolhão] os portuenses, se procure agora criar uma concorrência desleal", afirmou Rui Moreira.

Por iniciativa do Bloco de Esquerda, a Assembleia Municipal do Porto debate esta noite o "Direito à Alimentação no Porto: Políticas de Produção, Distribuição e Consumo".

Entre as propostas do BE destaca-se o alargamento do "acesso da população a produtos de venda através da criação de novos polos de venda para além do existente no Parque da Cidade", a promoção de "um serviço de logística descarbonizada para entrega ao domicílio para consumidores finais", a promoção da "produção local através das compras públicas para o município" e o aumento do número de talhões em Hortas Municipais com vista a "tornar o Porto a cidade das Hortas Urbanas".

O autarca independente salientou que as propostas que vão ser apresentadas pelo BE na sessão extraordinária da Assembleia Municipal parecem tentar "desfazer o que a câmara, numa estratégia continuada ao longo de oito anos, apostou no Mercado do Bolhão".

Lembrando que a estratégia do mercado do Bolhão assenta em "três fundamentos" - nomeadamente, o "património material", o "património imaterial" e a "diversificação e acesso a produtos que não estão disponíveis nas grandes superfícies" - Rui Moreira lamentou as propostas apresentadas pelo partido.

"O que estão a propor é que a Câmara Municipal do Porto adote uma política que objetivamente concorreria de forma destrutiva com aquilo que temos com o mercado do Bolhão e os comerciantes. O que está aqui é propor objetivamente medidas que combatam o mercado do Bolhão e o circuito de produção que temos instalado no mercado do Bolhão", adiantou.

Em resposta, a eleita do BE, Susana Constante Pereira, disse ver com "estranheza" o "posicionamento" do presidente da câmara, considerando-o uma "precipitação em relação à discussão prevista para a Assembleia Municipal desta noite, onde o Bloco de Esquerda terá oportunidade de apresentar os seus considerandos e as propostas que faz".

Rejeitando que o que o partido propõe "nem colide nem pretende colidir" com a estratégia e investimento levado a cabo pela autarquia no Mercado do Bolhão, "cuja devolução à cidade enquanto mercado público sempre nos batemos".