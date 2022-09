Amas vão receber 88 euros/mês por criança para alimentação

As amas da Segurança Social vão receber 88 euros por mês, por cada criança a seu cargo. O valor para a alimentação está definido num despacho que entra esta terça-feira em vigor, mas a Associação de Profissionais do Regime de Amas (APRA) considera o valor insuficiente e está incrédula com a situação.

As amas já recebiam um subsídio de preparação e alimentação desde 2012 e, segundo a secretária de Estado da Inclusão, esse valor apenas foi atualizado. Por esse motivo, garante não entender a indignação para com este despacho.

Por outro lado, a APRA deixa claras críticas a esta decisão do Governo e atira que este apoio não é suficiente para assegurar os custos necessários para a alimentação diária das crianças.

Para além disso, Luísa Sousa, da associação, diz que é inaceitável que as amas tenham de confecionar os alimentos fora do horário de trabalho, uma vez que muitas profissionais trabalham dez horas diárias.

Para a representante da APRA, feitas as contas, o apoio social equivale apenas a quatro euros diários por criança, valor apontado como insuficiente.

Inconformada com este subsídio, a associação vai pedir reuniões à secretária de Estado da Inclusão, aos representantes da Segurança Social e vai apresentar uma exposição na Assembleia da República.