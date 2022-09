Meteorologia: chuva, granizo e trovoada esta quarta-feira

As temperaturas vão descer a partir de quarta-feira e a chuva está de regresso. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para aguaceiros por vezes fortes, com episódios de granizo e de trovoada em algumas regiões do país.

Portugal continental deverá ficar sob uma neblina e nevoeiro matinal. Na região do litoral norte, a temperaturas máximas vão baixar, assim como no centro e sul. Santarém vai chegar aos 30ºC de máxima, seguido de Braga, Bragança, Évora e Coimbra com 29ºC. Por outro lado, a Guarda é a zona que atinge temperatura máxima mais baixa: 24ºC.

Nas regiões centro e sul de Portugal continental esperam-se “aguaceiros, que poderão ser localmente fortes, de granizo, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes”. As previsões de chuva intensa e trovoada é também esperada para a zona da Grande Lisboa.

Já no norte, o IPMA prevê “aguaceiros dispersos” com “vento em geral fraco”, mas que pode ser moderado nas terras altas durante o período da manhã. Na área metropolitana do Porto espera-se céu pouco nublado com vento fraco.