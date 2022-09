Morreu a Acácia de André Ventura

A coelha Acácia foi uma das protagonistas da campanha eleitoral em janeiro deste ano. O mote foi dado pelo candidato do PSD, Rui Rio, com o seu famoso gato Zé Albino a lançar uma provocação a António Costa: “O Zé Albino anda desolado com esta aproximação do PAN ao PS”, escreveu Rio no Twitter a 19 de janeiro deste ano.

Ao post do social-democrata seguiram-se o da cadela Bala de João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, o do gato Camões de Rui Tavares, do Livre, e o da coelha Acácia de André Ventura.

“Nem o gato Zé Albino, nem a cadela liberal Bala, a Acácia está na luta pelo primeiro lugar destas eleições! E não se vai deixar ficar para trás”, escreveu à data o líder do Chega.