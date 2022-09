Presidente da República convoca Conselho de Estado para 28 de outubro

Preocupado com a situação económica e financeira, o Presidente Marcelo convocou os conselheiros de Estado para um encontro dia 28 de outubro.

O encontro servirá para analisar exclusivamente a situação económica e social. Marcelo tem, aliás, alertado nos últimos dias para a situação frágil da economia portuguesa também por causa da inflação e já pediu ao Governo que divulgasse o quanto antes as previsões para o próximo ano.

De referir que a data escolhida pelo Presidente da República tem também significado já que ocorre em pleno debate orçamental.

Antes do Conselho de Estado, Marcelo terá as audiências no Palácio de Belém com PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, BE, PAN e Livre sobre o Orçamento do Estado para 2023.

Última reunião foi no início do verão

A anterior reunião do Conselho de Estado foi no final de junho, na altura com a participação, como convidado, de John Kerry, enviado especial do Presidente dos Estado Unidos da América (EUA) para o clima. O tema foram, precisamente, as alterações climáticas e a transição energética à luz da realidade geopolítica espoletada pela guerra na Ucrânia.

Agora o conflito continua como pano de fundo, mas é o impacto que o aumento da inflação teve nos bolsos dos portugueses que vai estar no centro da discussão.

Além do Presidente da República, compõem o Conselho de Estado o primeiro-ministro em funções, António Costa, o presidente do Tribunal Constitucional, a Provedora de Justiça, os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, os antigos chefes de Estado Cavaco Silva e Ramalho Eanes.

O Presidente também designou António Lobo Xavier, António Damásio, Lídia Jorge, Luís Marques Mendes e Leonor Beleza como conselheiros de Estado durante a vigência do seu mandato, e o parlamento elegeu Carlos César, Francisco Pinto Balsemão, Manuel Alegre, Sampaio da Nóvoa e Miguel Cadilhe até ao final da legislatura.