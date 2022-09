Tempestade tropical Gaston prepara-se para atingir os Açores

O arquipélago dos Açores deverá ser atingido, a partir de quinta-feira, por uma tempestade tropical identificada hoje pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O "sistema depressionário com características tropicais", que recebeu a designação "Gaston" e foi identificado na terça-feira, pelas 22:00 (21:00 nos Açores), localizava-se a 1.595 quilómetros a oeste do arquipélago, com uma deslocação para norte-nordeste a uma velocidade de 28 quilómetros por hora, revelou o IPMA.

Prevê-se que altere a sua trajetória para este-nordeste na quarta-feira, atingindo as ilhas do grupo ocidental a partir de quinta-feira, 22 de setembro.

Os grupos central e oriental deverão ser atingidos a partir de sexta-feira, 23 de setembro.

O IPMA remete a divulgação de um novo comunicado sobre a tempestade tropical Gaston para hoje, às 13:00 (12:00 nos Açores).