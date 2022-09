PJ descarta hipótese de crime no caso de sem-abrigo que sofreu queimaduras

A Polícia Judiciária descartou a hipótese de crime no caso do homem em situação de sem-abrigo que sofreu queimaduras enquanto dormia, no Porto. As autoridades dizem que as lesões foram o resultado de um cigarro mal apagado.

O homem, de 52 anos, disse que lhe pegaram fogo, num túnel pedonal no centro da cidade. Foi transportado na manhã desta quarta-feira para o hospital São João, com queimaduras de segundo grau nas costas e nas mãos.

O caso está a gerar indignação entre as autoridades locais, que estão, neste momento, a investigar a situação.

A Câmara Municipal do Porto já veio a público demonstrar o seu repúdio pelo ato cometido. A autarquia reitera que, independentemente da condição social, todos os cidadãos merecem respeito e dignidade.