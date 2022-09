Rui Moreira justifica-se após chamar "imbecil" a jornalista

O presidente da Câmara Municipal do Porto acusou, no passado sábado, um jornalista da Sport TV de ser “um perfeito imbecil” e de estar a provocar o jogador iraniano Mehdi Taremi na zona de entrevistas rápidas, após o empate com o Estoril (1-1).

Esta quinta-feira, à margem de uma cerimónia na Câmara do Porto, disse que não gosta ver ninguém a ser maltratado, considerando que o jornalista provocou o avançado portista, ao fazer-lhe uma pergunta.

“Aquilo que eu vi foi uma pessoa ser maltratada por uma pergunta fora de contexto”, disse o também vice-presidente do Conselho Superior dos “dragões”.

Questionado ainda pelos jornalistas sobre uma possível candidatura à presidência do FC Porto, Rui Moreira revelou que “não faz parte dos planos, ao contrário de alguns rumores que andam por aí".

O autarca tem utilizado ativamente a página pessoal no Facebook para escrever sobre o clube da cidade. Também na semana passada, Rui Moreira recorreu àquela rede social para reagir ao ataque ao carro da família de Sérgio Conceição. Para além de demonstrar solidariedade, o autarca disse que esperava uma reação “mais enérgica” do clube.