Sem planos para o fim de semana? Que tal um voo (gratuito) de balão?

A partir das 8:00, em ambos os dias, os visitantes do festival podem participar nos batismos de voo cativo - um voo preso por cordas que apenas efetua subidas e descidas, entre cinco a 10 metros de altitude - permitindo a sensação de voo sem sair do mesmo lugar, de acordo com a organização.

Inicialmente previsto para se realizar apenas no sábado, o festival, que decorrerá na Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal, estendeu-se por mais um dia devido à elevada procura de informação sobre as atividades previstas, nomeadamente os voos de balão.

A cidade de Oeiras vai receber este fim de semana o Festival Internacional de Balões de Ar Quente, que assinala este ano as bodas de prata, com batismos de voo gratuitos e um espetáculo noturno de luz, cor e som.

O batismo de voo, que tem a duração de cerca de cinco minutos, é gratuito e será por ordem de chegada ao espaço, sendo por isso limitado às vagas existentes, e permitirá uma visão de 360 graus sobre a Quinta de Cima do Palácio do Marquês.

O evento que pretende assinalar o final do verão no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, alia ainda a música, gastronomia e animação, com divertimentos insufláveis para os mais novos, uma zona 'lounge' com provas de vinho Villa Oeiras e uma zona de 'street food'.

O ponto alto da noite será o Night Glow, um espetáculo noturno de luz, cor e som, com as chamas dos queimadores dos coloridos balões a serem libertadas ao ritmo da música.

A produção do evento está a cargo da Publibalão, empresa de balonismo que já fez mais de cinco mil voos em território nacional e internacional, e do município de Oeiras, que se junta pela primeira vez ao festival.

De acordo com a organização, a realização dos voos e do espetáculo noturno estão condicionados às condições meteorológicas do dia.

O Festival Internacional de Balões de Ar Quente teve a sua primeira edição em 1997, comemorando este ano os 25 anos de existência, é anualmente organizado pela Publibalão (e coorganizado, pelo nono ano, pelo Alentejo sem Fronteiras - Clube de Balonismo).

O evento pretende promover o balonismo em Portugal "entre os amantes do desporto e a comunidade local, gerando um intercâmbio de experiências entre pilotos, bem como o conhecimento técnico e a inovação da atividade", de acordo com a organização.