Sugestões para uma cozinha mais sustentável e consciente

Esta semana, o Expresso volta a oferecer mais um “Manual SER”, dedicado à Sustentabilidade e à Ecologia, que apela a uma maior responsabilidade de todos, desta vez “À MESA”, com sugestões imperdíveis para poupar mais e viver melhor.

Também em casa podemos contribuir para um planeta melhor e qualquer um o pode fazer optando por uma cozinha mais consciente e sustentável.

Podemos escolher entre vários tipos de alimentação, ementas variadas, privilegiar as mais saudáveis, económicas, evitar o desperdício e preferir os produtos locais.

Além de bons conselhos, no manual “À MESA” há também histórias de vida e uma lista com aplicações para smartphones que ajudam a selecionar os melhores restaurantes, os melhores vinhos nas proximidades e não só.

Há sugestões de espaços muito diferentes e variados, com menus surpresa e com produtos da quinta para a mesa, onde as boas práticas são levadas a sério e não deixam pegada.