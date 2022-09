A escola que tem apenas dois alunos

Em Miranda do Douro, há uma escola do primeiro ciclo a funcionar com apenas dois alunos, na localidade de Palaçoulo. Manter a escola aberta na aldeia mais industrializada do distrito de Bragança é uma exceção que tem como objetivo segurar as famílias que ali trabalham.

Lucas e Manuel têm um professor exclusivo para os dois e ambos assumem que, apesar de gostarem de frequentar a escola, gostavam de ter mais colegas.

Augusto Pires, o docente, considera que estes alunos têm um ensino bastante mais personalizado e que, apesar do que se possa pensar, não é mais desmotivador para as crianças.

Os pais estão agradados com o facto da escola se manter aberta e assumem que, a nível de qualidade de ensino, as crianças são beneficiadas.

A decisão de manter esta escola aberta prende-se com a industrialização e a população numerosa de Palaçoulo. Nesta aldeia estão sediadas várias empresas de cutelaria e tanoaria, que empregam dezenas de pessoas. Este foi o principal argumento para manter a instituição em funcionamento.

Neste momento há quatro crianças no ensino pré-primário da localidade, que, no próximo ano letivo, vão juntar-se a Lucas e Manuel.