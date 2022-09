Homenagem a motorista de Braga tornou-se viral nas redes sociais

“As empresas são feitas com pessoas, mas há pessoas que fazem a diferença. Hoje é dia de homenagear o nosso Sr. José Pires, motorista da DVM. É um exemplo para todas as gerações, principalmente, para as mais jovens, por todo o tempo de dedicação, empenho e boa disposição com que se dedicou à DVM. Estamos gratos e orgulhosos de vê-lo chegar à idade da reforma com uma energia contagiante e na nossa companhia. Faz parte da nossa história e esperamos que do futuro, também”, pode ler-se na publicação feita na página oficial da empresa.