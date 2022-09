Está de volta a Vila Nova de Gaia o Festival Italiano, de gastronomia, música e cinema até segunda-feira.

No domingo há Campeonato Português de Pasta e na segunda-feira é a vez do ex-libris: o Campeonato Português de Pizza, com cerca de 70 concorrentes.



E nem só de gastronomia se faz a programação. Há espetáculos de música, cinema e exposições.

Com entrada gratuita, o Festival Italiano está no Cais de Gaia até segunda-feira.