Marcelo visita hoje Baía de São Francisco e Vale Central da Califórnia

O Presidente da República vai visitar hoje comunidades emigrantes portuguesas na Área da Baía de São Francisco e no Vale Central da Califórnia, no segundo dia na costa oeste dos Estados Unidos.

Hoje, às 12:00 (20:00 em Lisboa), o chefe de Estado terá um encontro e almoço no Salão Português da Irmandade do Espírito Santo em São José, associação fundada em 1914.

Quatro horas mais tarde, estará com portugueses e lusodescendentes em Gustine, condado de Merced, no Vale de São Joaquim, que faz parte do Vale Central da Califórnia, uma região agrícola que nenhum dos seus antecessores visitou.

O programa de hoje termina com um jantar com luso-americanos e lusodescendentes eleitos para cargos políticos na Califórnia, marcado para as 19:30 (03:30 de segunda-feira em Lisboa), em Turlock, no condado de Stanislaus, também no Vale Central.

Marcelo Rebelo de Sousa ficará até quarta-feira na Califórnia, o estado norte-americano com maior número de cidadãos de origem portuguesa, mais de 300 mil, segundo os dados dos censos oficiais norte-americanos.

A emigração portuguesa para a Costa Oeste norte-americana remonta ao século XIX e é maioritariamente oriunda dos Açores.

Atualmente, há dois congressistas federais lusodescendentes eleitos pela Califórnia: Jim Costa, do Partido Democrata, e David Valadão, do Partido Republicano.

A Califórnia é o estado com mais população e o mais rico dos Estados Unidos – se fosse um país seria a quinta maior economia do mundo –, onde se encontram a indústria cinematográfica de Hollywood e o polo empresarial tecnológico de Silicon Valley.

Geográfica e climaticamente, há semelhanças entre este estado norte-americano e Portugal, ambos com praias, vinhas, temperaturas amenas, mas também com situações prolongadas de seca e incêndios florestais de grandes dimensões.

Em junho de 2018, o Presidente da República, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, celebrou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na costa leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston, Providence e New Bradford, junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes dos estados de Massachusetts e Rhode Island.

Numa intervenção em Boston, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu voltar em breve para estar outras comunidades portuguesas "que ficaram muito tristes" por não as visitar naquela ocasião, como as da costa oeste.

Em 1989, Mário Soares visitou San Diego, Los Angeles e a Área da Baía de São Francisco, que inclui a cidade de São José. Aníbal Cavaco Silva visitou a Califórnia 22 anos depois, em 2011, mas esteve apenas São José e São Francisco.