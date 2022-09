Pelo menos oito hospitais preveem fechar urgências esta semana

Pelo menos oito hospitais, situados no centro do país, preveem fechar, até domingo, durante alguns períodos as Urgências de Ginecologia e Obstetrícia e os blocos de parto.

Os dados são do Serviço Nacional de Saúde.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vai ter entre as 14:00 e as 20:00 a urgência dos serviços de Ginecologia e Obstetrícia, bem como os blocos de parto, encerrada.

No Montijo, no Hospital Nossa Senhora do Rosário, o bloco de partos encerrou às 09:00 e assim vai manter-se até às 21:00 - uma situação que alivia entre quinta-feira e domingo.

O Hospital São Bernardo, em Setúbal, prevê fechar a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na quinta-feira entre as 09:00 e as 21:00 e, no mesmo dia, o Hospital Manuel Constâncio, em Abrantes, fecha o mesmo serviço durante 24 horas.

Na sexta-feira, o Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, vai fechar a urgência de Ginecologia e Obstetrícia por um período de 24 horas. Na Guarda, o Hospital Sousa Martins fecha também por 24 horas, mas só o bloco de partos.

No sábado, a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai estar encerrada a partir das 20:00 até às 08:30 do dia seguinte. O mesmo acontecerá no São Francisco Xavier, que só fechará o bloco de partos.