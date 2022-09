Quadros da PJ vão ser reforçados com 1.100 efetivos até 2026

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que vão entrar na Polícia Judiciária (PJ), até 2026, mais 1.100 elementos efetivos, reforçando as carreiras de inspeção e investigação criminal, de especialista de polícia científica e de especial de segurança.

António Costa fez o anúncio na parte final do seu discurso na cerimónia de aceitação de 97 novos inspetores da Polícia Judiciária, em Lisboa, numa sessão em que também usaram da palavra o diretor nacional da polícia, Luís Neves, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

"Temos de assegurar a continuidade e previsibilidade na gestão da PJ. Na terça-feira, será publicada uma portaria da ministra da Justiça e do ministro das Finanças [Fernando Medina], definindo o quadro plurianual de ingressos na PJ até 2026", declarou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, "até 2026, na carreira de inspeção e investigação criminal entrarão mais 750 efetivos, na carreira de especialista de polícia científica mais 250 efetivos e na carreira especial de segurança mais 100 efetivos".

"Creio que estamos em condições de poder dizer que a Polícia Judiciária está e continuará a estar reforçadamente dotada dos recursos humanos de que necessita para continuar a fazer aquilo que sempre tem feito com mais meios ou com menos meios, com maior dedicação ou com um esforço mais partilhado entre todos", garantiu António Costa.