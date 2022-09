Aluna com nota inferior entra em Medicina na Católica por ser descendente de benemérito

A Universidade Católica tem quotas especiais para filhos e netos de beneméritos da universidade. Os filhos ou netos de alguém a quem a instituição reconheça como benemérito podem invocar a ligação familiar para usufruir de quotas especiais.

Este ano, uma aluna conseguiu entrar no mestrado integrado de Medicina com uma média de 15,81.

No regime geral, 19 alunos com notas superiores ficaram fora do concurso.

Através das chamadas quotas especiais, este ano, no mestrado de Medicina entraram outros dois alunos: um atleta de alto rendimento com uma média de 17,63 e um estudante internacional com quase 18 valores.

Num esclarecimento enviado à SIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reitera que “logo que foi conhecida a situação (…) foi de imediato solicitada a intervenção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC)”, que “(…) iniciou já o desenvolvimento das ações necessárias para a verificação da legalidade da situação identificada”.