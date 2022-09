GNR procura mulher que desapareceu em Cabanas de Tavira

A GNR está a realizar buscas para tentar encontrar uma mulher dada como desaparecida no sábado e cujo carro e telemóvel foram localizados, no domingo, em Cabanas de Tavira, no distrito de Faro, disse fonte policial.

A pessoa desaparecida tem cerca de 30 anos e "alguns problemas do foro mental, como bipolaridade", tendo as autoridades recebido o alerta do seu desaparecimento ainda na noite de sábado.