Negociações salariais na Saúde retomadas em outubro

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, indica que as negociações salariais com os sindicatos vão ser retomadas no próximo mês. Na mesa das negociações estará o regime de dedicação plena que o ministro quer que comece a vigorar em 2023.

O ministro da Saúde disse aos jornalistas que a componente mais relevante do SNS são os recursos humanos e realçou que o Governo tem “muito interesse em mobilizar o empenho” dos diferentes profissionais do setor.

Pizarro reiterou o compromisso de retomar as negociações com os sindicatos “nas próximas semanas” e ainda previu que esse recomeço “de outubro não passará, com toda a certeza”.

“Peço aos sindicatos um bocadinho de compreensão. Nós acabamos de nos instalar como equipa”, afirmou, para lembrar que o Governo e o Ministério da Saúde estão agora envolvidos na preparação do Orçamento do Estado para 2023, que considerou “um desafio muito exigente”.