O Partido Socialista (PS) já chumbou 16 pedidos de audição a membros do Governo no Parlamento, nove dos quais ministros. O chumbo da audição ao Ministro da Saúde é o mais recente de uma longa série.

Agora que a Saúde tem um novo rosto, o Parlamento queria ouvir as explicações do Ministro sobre o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Mas o requerimento do Bloco de Esquerda foi chumbado esta terça-feira pelos deputados do PS, com o argumento de que Manuel Pizarro ainda não teve tempo para estudar o assunto.

Na lista de chumbos do dia também está um pedido de audição do PAN à Ministra da Justiça sobre a retirada da Interpol e da Europol da esfera da PJ.

A maioria absoluta do PS já chumbou 16 pedidos de audição, impedindo assim que nove ministros dessem explicações ao Parlamento.