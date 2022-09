Debate no Parlamento com o primeiro-ministro

O primeiro-ministro responde esta quinta-feira no Parlamento sobre política geral, num debate em que deverão ser abordados temas como o futuro aeroporto, o próximo Orçamento do Estado e as divergências públicas no Governo sobre a descida do IRC.

A discussão vai ser aberta pelo partido Chega, seguindo-se PSD, IL, PCP, BE, PAN, Livre e PS, num debate com cerca de três horas.

