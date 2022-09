Pescador que morreu na praia da Salema sofreu paragem cardiorrespiratória

Uma pessoa morreu esta quinta-feira na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo da praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve. No barco, seguiam seis pescadores, sendo que um deles sofreu uma paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.

Os restantes cinco pescadores que seguiam na embarcação conseguiram sobreviver e "estão bem", segundo o comandante José Sousa Luís da Autoridade Marítima Nacional.

O alerta para o naufrágio foi dado por volta das 03:30 desta quinta-feira. Uma traineira, com pouco mais de 10 metros, estaria atrás de sardinhas e de cavalas e preparava-se para seguir para o porto de pesca para vender o pescado, quando numa manobra terá desequilibrado a embarcação, que terá posteriormente virado.

Após o acidente, os cinco membros tentavam resgatar um outro que terá ficado no interior do barco. Sem sucesso, tentaram chegar a terra na embarcação auxiliar para chamar ajuda.

"O que se constava é que foi tudo muito repentino", contou à SIC uma das pessoas locais que prestou assistência aos pescadores que conseguiram nadar até à praia.

No local, estavam uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, Polícia Marítima, um navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Lagos e de Vila do Bispo.

As autoridades de busca e de salvamento acabaram por encontrar o homem já sem vida dentro da embarcação. As causas do naufrágio são, para já, desconhecidas.