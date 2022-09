ASAE apreende mais de quatro mil peças de fardamento ilegal da PSP

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC) desenvolveu, após denúncia dos respetivos titulares, um conjunto de ações direcionadas para a produção, distribuição e venda ilegal de uniformes e insígnias exclusivas da Polícia Segurança Pública (PSP).

A ação da ASAE recaiu em Lisboa, Porto e no distrito de Santarém onde aprenderam 4.831 peças de fardamento de uso exclusivo da PSP avaliadas no valor total aproximado de 53 mil euros (considerando o valor de venda).

Alguns dos produtos recolhidos foram acessórios, distintivos e insígnias que só podem ser produzidos e comercializados através de contrato de exclusividade à entidade adjudicada.

De acordo com o Regulamento de Uniformes do Pessoal com Funções Policiais da Polícia de Segurança Pública a aquisição do fardamento só pode ser feita através da respetiva plataforma oficial da PSP. Assim, não pode ser nem produzido nem vendido sem autorização oficial, o que constitui uma infração ao Código de Propriedade Industrial.