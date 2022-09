António Costa vai falhar comemorações do 5 de Outubro

A poucos dias das comemorações da Implantação da República, o gabinete do chefe do Governo informa que António Costa vai falhar as cerimónias. Em causa estão “motivos pessoais”.

A informação avançada pelo jornal Observador, que cita o gabinete de Costa, foi confirmada pela SIC. Sabe-se que será a ministra Mariana Vieira da Silva a substituir o primeiro-ministro.

A cerimónia comemorativa do 5 de Outubro tem início marcado às 12:00 da próxima quarta-feira na Praça do Município, estando confirmadas a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva (em representação do primeiro-ministro), e dos presidentes da Assembleia da República e da Câmara Municipal de Lisboa, Augusto Santos Silva e Carlos Moedas, respetivamente.

O momento alto das cerimónias, recorde-se, é o içar da Bandeira Nacional na varanda do Salão Nobre, a que se seguirão os discursos.

Costa volta a ser ausência de peso

Esta ausência já anunciada nas comemorações do 5 de outubro acontece depois de este ano o primeiro-ministro ter falhado também as cerimónias do Dia de Portugal. À data, o gabinete de António Costa informou que a ausência de devia também a “motivos de saúde”.

A SIC apurou, nessa altura, que António Costa estava adoentado, com febre.