Montenegro diz que Governo está "à deriva" e que PSD vai guiá-lo em nome do interesse nacional

O PSD reuniu o Conselho Nacional em Lisboa pela primeira vez na liderança de Luís Montenegro. O líder dos sociais-democratas disse que o Governo está “à deriva” e sem liderança. Montenegro percorreu inúmeras polémicas como o aeroporto de Lisboa e sobretudo as pensões.

No discurso de Montenegro na sua estreia como órgão máximo entre congressos, dedicou-se a atacar o Governo, referindo que "não tem Norte", pois anda à "deriva, desorientado".

O líder do PSD admite que a maioria do PS precisa de um "Norte", cabendo à principal oposição "encarreirar o Governo" sempre que necessário, em nome do interesse nacional.