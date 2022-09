Seis meses de Governo com maioria absoluta: polémicas, desautorizações e a primeira baixa

O Governo tomou posse há seis meses. O primeiro meio ano da legislatura com maioria absoluta ficou marcado por várias polémicas.

António Costa quase não teve direito a estado de graça: ainda nem um mês tinha passado da tomada de posse e já enfrentava o caso do acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal. A oposição acusou o Governo de usar a maioria absoluta para impedir que o caso fosse esclarecido no Parlamento.

Não houve, até agora, um mês sem polémicas e sem problemas para gerir. Junho começou com o caos nas urgências de ginecologia e obstetrícia e acabou com a primeira grande crise de um Governo recém-nascido: Pedro Nuno Santos anunciou o local do novo aeroporto, tendo sido depois obrigado a um mea culpa para continuar no Executivo

O verão não deu tréguas ao primeiro-ministro. Enquanto António Costas procurava remendar falhas de meios e de coordenação no combate aos incêndios, havia membros do Governo a dizer que quase 100 mil hectares de terreno ardido estava abaixo do previsto.

A polémica contratação de Sérgio Figueiredo pelo ministro das Finanças, também não deu descanso a António Costa. Não gere gabinetes, mas gere ministérios. E, em agosto, chegava a primeira baixa no Governo: Marta Temido

Manuel Pizarro assume o cargo de ministro da Saúde, mas tem de delegar algumas competências por ser casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Em menos de um mês, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ganha um estatuto e um CEO.

Setembro começou com a apresentação de um pacote de ajudas para as famílias, em que o Governo anunciou, como um suplemento extraordinário, o adiantamento de um valor que já era devido aos pensionistas. Mas ainda tinha na manga um pacote para as empresas, que o ministro da Economia queria muito brindar com uma descida do IRC - só que esqueceu-se de falar primeiro com o ministro das Finanças.

À descoordenação política, somaram-se, nos últimos dias, as incompatibilidades com as empresas do marido da ministra da Coesão a receber fundos comunitários e as buscas judiciais na presidência do Conselho de Ministros, por suspeitas de corrupção.