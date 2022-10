Habitação: câmara da Lourinhã vai apoiar pagamento de rendas

A câmara da Lourinhã vai apoiar as famílias no pagamento de rendas para habitação, tendo a assembleia municipal aprovado na noite de sexta-feira um regulamento nesse sentido.

O município dispõe de 130 fogos de habitação social neste concelho do distrito de Lisboa. O autarca espera que os apoios possam começar a ser concedidos ainda este ano.

A proposta do regulamento de apoio ao arrendamento urbano para fins habitacionais foi aprovada por unanimidade.

"Face ao contexto generalizado de desequilíbrio da procura e da oferta habitacional existente, fruto do súbito aumento dos valores das rendas, devido ao crescimento turístico do concelho, e a redução das habitações disponíveis para arrendamento, o Município da Lourinhã verificou a necessidade de promover esforços no sentido de harmonizar e atenuar a realidade que hoje é vivida por várias famílias no que respeita ao acesso a habitação", refere o documento, a que a agência Lusa teve acesso.