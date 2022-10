Bicicletas para as escolas são produzidas em empresa de Águeda

Começaram a montar as bicicletas no início de setembro. Mais de mil já estão prontas para entregar.

São bicicletas tradicionais, que o Governo decidiu colocar, de forma faseada até 2024, em todas as escolas com alunos do segundo ciclo do ensino básico.

Os quadros e outros componentes são também fabricados nesta empresa em Águeda, que ganhou o concurso em julho deste ano.

Asseguram também a entrega, nas escolas, já com os capacetes, também produzidos noutra empresa do distrito de Aveiro.

A empresa, que tem apenas três anos, concorreu com o principal interesse de divulgar a marca.

A empresa, apesar de recente, já fabrica bicicletas partilhadas para vários municípios do país.

E vai candidatar-se a novos concursos públicos para fornecer mais bicicletas a escolas.