A aldeia de Água Formosa, no concelho de Vila de Rei, está a ganhar uma nova vida. Com pouco mais de 10 habitantes, a tendência de despovoamento está a ser combatida com novos moradores que estão a recuperar as habitações da aldeia.

Uma a uma, as casas vão sendo recuperadas. Aos fins de semana, as ruas ganham vida com os residentes temporários e a aldeia renasce com novas hortas, cores e sons.