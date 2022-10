O sindicato da hotelaria do centro acusa a câmara de Lamego de não integrar as cozinheiras de uma das escolas do concelho, depois de assumir a gestão das cantinas escolares.

A autarquia diz que está impedida legalmente.

Outros casos semelhantes um pouco por todo o país acabam decididos a favor das trabalhadoras, mas muitas vezes a razão chega tarde demais.

Sem acordo entre as trabalhadoras e a autarquia de Lamego, resta ao sindicato avançar para o Tribunal do Trabalho.