Adolescente britânico morre durante férias em Portugal

Jack Pollock, um jovem lutador de boxe britânico, morreu aos 14 anos, em Portugal, enquanto passava férias com a família. Jack estava a poucos dias de completar 15 anos e era visto como uma promessa do desporto de combate.

Foi no dia 29 de setembro, na passada quinta-feira, que Jack faleceu subitamente. O jovem era original de Edimburgo, na Escócia, e era apontado como um dos grandes talentos do boxe britânico.

O pai do jovem proferiu algumas palavras acerca do filho, em entrevista ao “Edinburgh Live”, onde o descreveu como “muito talentoso” e dedicado ao desporto.

“Ele era realmente apaixonado pelo boxe. Mesmo nos seus dias de folga, saía a correr e dava sempre 150 por cento, não houve qualquer descuido por parte do Jack. (…) Todos os seus amigos iam ter com ele se tivessem algum problema, pois ele era o rochedo de cada um deles”, contou o pai.

O rapaz era estudante da Escola Secundária Real de Clermiston, na Escócia, e praticava boxe no Clube Amador de Boxe de Granton, também no seu país natal. O treinador escreveu umas palavras em memória de Jack nas redes sociais, onde afirmou que o jovem tinha “um coração de leão” e que “iria longe no mundo do boxe”. David Barclay dirigiu, ainda na mesma publicação, as condolências à família de Jack Pollock.