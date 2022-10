Carlos Moedas desafia PCP a apresentar queixa-crime por retirada de cartazes do Marquês

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), assegurou esta segunda-feira que voltaria a retirar os outdoors da Praça de Marquês de Pombal e desafiou o PCP a apresentar queixa-crime “se assim o entender”.

A afirmação do autarca foi feita durante o Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) da reunião pública da Câmara de Lisboa, após ter sido acusado pelo vereador do PCP João Ferreira de ter cometido um crime ao retirar os outdoors políticos do Marquês de Pombal.

“Voltaria a fazer o que fiz. Fiz com base legal e estou contente. Se me quiser pôr em tribunal e ir lá pôr os cartazes, vá. Faça aquilo que entender”, afirmou Carlos Moedas.

Há uma semana, a Câmara Municipal de Lisboa removeu os últimos outdoors existentes na Praça do Marquês de Pombal, correspondentes a cartazes de quatro entidades que não cumpriram a notificação para a sua retirada: movimento MUDAR e dos partidos PAN, PCP e Nós Cidadãos.