Caso de Pizarro: BE diz que é um "enorme erro político" que demonstra "arrogância"

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, considera que o caso de Manuel Pizarro é mais um "erro político grave" no Governo e que o ministro da Saúde demonstra arrogância no exercício da função.

No entanto, remete a decisão sobre uma eventual demissão do governante para o Ministério Público e o Tribunal Constitucional.

“O ministro colocou-se numa circunstância que demonstra um enorme erro político, alguma arrogância e uma sobranceria que não seria expectável por parte de quem chega a um Governo que já tem vários anos em funções. (...) Sobre as consequências daí a retirar, os grupos parlamentares não têm capacidade de agir neste contexto porque há uma lei, e a lei diz que é o Ministério Público, é o Tribunal Constitucional, quem afere sobre as consequências de incumprimento neste contexto”.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda reagia às notícias que indicam que o ministro da Saúde é sócio-gerente de uma empresa na área que tutela, o que o incompatibiliza para exercer funções governativa.

Pedro Filipe Soares disse que o BE aguarda "com toda a serenidade que o Ministério Público e o Tribunal Constitucional tenham uma opinião sobre a matéria e sobre a temporalidade para a correção dessa realidade".

Manuel Pizarro vai dissolver empresa

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta segunda-feira estar "ciente" da incompatibilidade do seu cargo no Governo com a gestão de uma empresa na área da saúde, salientando já ter iniciado "o processo de dissolução da mesma ".

"Ciente de que o exercício de funções como ministro é incompatível com a integração em corpos sociais de pessoas coletivas de fins lucrativos, Manuel Pizarro, sócio-gerente da empresa "Manuel Pizarro - Consultadoria, Lda", iniciou o processo de dissolução da mesma, processo que não se encontra ainda concluído por ser necessário proceder à venda de um ativo da empresa, um imóvel de 38 m2 [metros quadrados], localizado no Porto", lê-se num comunicado enviado às redações.

Ministro da Saúde é casado com bastonária dos Nutricionistas

Manuel Pizarro é casado com Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas.

O ministro da Saúde diz que não há conflito de interesses por ser casado com a atual bastonária da Ordem dos Nutricionistas, dizendo que a tutela daquele organismo está delegada à secretária de Estado da Promoção da Saúde.