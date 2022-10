Setenta criadores exibiram este fim de semana 150 cães-pastor no estádio municipal do Sabugal. A iniciativa foi do recém fundado clube português da raça que assinala a existência em Portugal de quase 10 mil cães-pastor com pedigree.

À iniciativa juntaram-se três " estrelas" da Unidade de Intervenção da GNR que exibiram as capacidades que têm e que a polícia usa no auxílio à investigação criminal.