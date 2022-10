Uma saudação especial do Zé Albino no Dia Mundial dos Animais

Lembra-se do gato de Rui Rio? E se lhe perguntarmos se se lembra do Zé Albino? Esse mesmo. Ele volta esta terça-feira a ser notícia por um motivo de peso: o Dia Mundial dos Animais que se celebra hoje, 4 de outubro. O gato do ex-líder do PSD faz uma saudação especial a “todos os cães, gatos, papagaios, periquitos, peixes de aquário e demais animais domésticos em geral” porque, escreve Rui Rio no Twitter, hoje é o dia deles. Mas o social-democrata vai mais longe e aproveita, uma vez mais, o seu amigo de quatro patas para deixar uma mensagem. O Zé Albino não só cumprimenta os outros bichos como os incentiva “a continuar a dar o seu exemplo de gratidão e lealdade a uma grande parte de seres humanos que vão andando por aí”.

O gato Zé Albino tornou-se quase tão famoso quanto o dono no início deste ano, quando estava prestes a arrancar a campanha rumo às eleições legislativas. Através do Twitter, Rui Rio lançou uma provocação a António Costa: “O Zé Albino anda desolado com esta aproximação do PAN ao PS”, escreveu no Twitter a 19 de janeiro deste ano.