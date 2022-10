Fernando Araújo ainda não foi aprovado como CEO do SNS

A tomada de posse do CEO do SNS foi adiada na terça-feira e deverá acontecer na próxima semana.

A direção executiva só vai poder começar a trabalhar efetivamente a partir de janeiro, porque depende do Orçamento do Estado de 2023. A Câmara do Porto já identificou vários espaços da cidade como possíveis locais para a sede da nova estrutura do SNS.

Fernando Araújo marcou presença no Congresso Europeu da Sociedade Europeia de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ainda como presidente da administração do Hospital de São João, mas com a expectativa que é aguardada a sua intervenção enquanto CEO.