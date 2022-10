Mãe e filha dormem há dias na rua após terem sido expulsas de casa

Em Tomar, uma família está a dormir na rua há dias, depois de ter sido posta fora de casa por decisão unilateral do senhorio.

Com uma filha deficiente a cargo, a mãe, de 63 anos, alega falta de ajuda por parte da Segurança Social.

A habitante da localidade de Valdonas vê-se numa situação crítica, após ter recebido indicação por parte do senhorio de que teria de abandonar a habitação até ao final de setembro.

Uma ordem de saída que aconteceu três semanas após a morte do seu companheiro e, de acordo com a inquilina, sem qualquer justificação por parte do arrendatário.

O último contrato de arrendamento na posse de Maria terminou em 2019. No entanto, a mulher admite ter todos os recibos que comprovam o pagamento das rendas.

Sem ajudas, sem casa e sem carro, Maria vê a situação agudizar-se ainda mais devido às necessidades especiais da filha, de 24 anos, com a qual dorme hoje na rua.