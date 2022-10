Nasceu sem sinais vitais, foi reanimada e os pais acusam o Hospital de Cascais de negligência

Maria Eduarda, de apenas 20 anos, estava grávida de 38 semanas quando foi pela primeira vez ao Hospital de Cascais. No período de duas semanas recorreu por seis vezes às urgências obstétricas.

A jovem mulher acabou por ter de fazer uma cesariana de urgência, com anestesia geral. Não sabe o que aconteceu durante o parto.

A mãe só viu a filha quatro dias depois do parto, no dia em que teve alta hospitalar. A bebé precisou de ser reanimada e foi transferida para os cuidados intensivos neonatais do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Perante as questões dos pais, foram-lhes cedidos vários CTG, os exames que avaliam os batimentos cardíacos fetais e o nível das contrações. Quanto ao último destes exames, realizado às 41 semanas e 6 dias e feito poucas horas antes de a bebé nascer, não lhes foi facultado. Este exame poderia ajudar a explicar o que aconteceu e perceber quanto tempo a bebé esteve em sofrimento.

Os pais acusam o Hospital de Cascais de negligência médica.

Há poucos dias, os pais foram informados de que a filha tem paralisia cerebral.