Para comemorar o feriado de 5 de Outubro, o Parlamento abriu as portas pela primeira vez ao público. Os portugueses de todas as idades entraram no hemiciclo e pediram consensos aos partidos.

Muitos ficaram a conhecer melhor as regras do Parlamento e outros preferiram a arte da fotografia e quase todos imaginaram ser deputados por breves momentos.

Os cidadãos que se sentaram no hemiciclo foram questionados: “Se fosse deputado por um dia, que medida propunha?”