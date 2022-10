Seca na barragem de Vilarinho da Furna deixa a descoberto aldeia submersa

O Governo suspendeu a produção hidroelétrica em 15 barragens e a de Vilarinho da Furna, no Gerês, é uma delas. Porém, neste caso, a descida das margens do rio levou a um aumento do turismo.

A barragem de Vilarinho a Furna esconde uma aldeia há meio século, que agora a seca deixou à vista.

Nas ruínas do casario abandonado à força por 57 famílias no início dos anos 70, abre-se uma janela de oportunidade.

O Governo quer manter uma reserva estratégica de água, apenas utilizada se vier em causa a segurança do abastecimento elétrico.