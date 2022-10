A requalificação da estrada nacional que liga os concelhos de Viseu e Sátão está atrasada.

A Infraestruturas de Portugal fala em dificuldades na expropriação de terrenos e os autarca desconfiam se será desta que a obra, prometida há mais de uma década, saia do papel.

Por dia nesta estrada passam 8.500 carros, mais de 350 por hora, e grande parte são veículos pesados.

A Infraestruturas de Portugal chegou a garantir à SIC, no ano passado, que o início dos trabalhos seria no primeiro semestre de 2022, mas o tempo passou e novo adiamento. A razão apontada é a dificuldade no processo de expropriações. Em Viseu já só se acredita na obra quando terminar.

A empreitada está dividida em duas fases e terá o custo total de 13 milhões de euros. O visto do tribunal de contas já foi dado e o financiamento está garantido pelo PRR.

No entanto a garantia de datas ainda não existe, o único compromisso das Infraestruturas de Portugal é que a obra sairá do papel mais cedo ou mais tarde.